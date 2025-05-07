В Резерв+ автоматически продлены отсрочки тем, кто получил их онлайн — Минобороны

Отсрочки в Резерв+ автоматически продлены для тех, кто получил их онлайн, в частности для студентов, аспирантов, многодетных родителей, у которых дети в одном браке, и людей с инвалидностью.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

— Важное обновление в Резерв+. Автоматически продлили отсрочки для тех, кто получил их онлайн. Обновленная дата уже должна отображаться в Резерв+ у студентов, аспирантов, многодетных родителей, имеющих детей в одном браке, и людей с инвалидностью, — написала она в Facebook.

Черногоренко о прохождении ВВК

Кроме того, Черногоренко напомнила об изменениях в алгоритме прохождения ВВК, согласно постановлению правительства №560.

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Напомним, что Кабмин принял изменения в постановление № 560. Ранее электронные направления генерировались в приложении Резерв+, а затем накладывалась электронная подпись руководителя ТЦК. В результате принятых изменений пользователи совсем скоро смогут не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если изъявили желание пройти ВВК.

Также, благодаря нововведениям усилена защита прав людей с инвалидностью при взаимодействии с ВВК. В частности, ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью на комиссию. Отныне они могут пройти осмотр исключительно добровольно, если, например, изъявят желание проходить службу по контракту.

Кроме того, в изменениях уточнен список документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые опекаются тремя и более детьми в возрасте до 18 лет.

В то же время многодетные родители указывают в комментариях, что в их случае автоматическое продление отсрочки еще на три месяца после обновления пока не происходит.

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