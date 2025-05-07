У Резерв+ автоматично продовжені відстрочки тим, хто отримав їх онлайн – Міноборони

Відстрочки в Резерв+ автоматично продовжено для тих, хто отримав їх онлайн, зокрема для студентів, аспірантів, багатодітних батьків, у яких діти в одному шлюбі та людей з інвалідністю.

Про це повідомила заступник міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.

– Важливе оновлення у Резерв+. Автоматично продовжили відстрочки для тих, хто одержав їх онлайн. Оновлена ​​дата вже має відображатися у Резерв+ у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю, – написала вона у Facebook.

Чорногоренко про проходження ВЛК

Крім того, Чорногоренко нагадала про зміни в алгоритмі проходження ВЛК згідно з постановою уряду №560.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив зміни до постанови № 560. Раніше електронні напрямки генерувалися у додатку Резерв+, а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК. У результаті ухвалених змін користувачі зовсім скоро зможуть не чекати накладання електронного підпису керівником ТЦК, якщо виявили бажання пройти ВЛК.

Також завдяки нововведенням посилено захист прав людей з інвалідністю при взаємодії з ВВК. Зокрема, ТЦК заборонено спрямовувати людей з інвалідністю на комісію. Відтепер вони можуть пройти огляд виключно добровільно, якщо, наприклад, виявлять бажання проходити службу за контрактом.

Крім того, у змінах зазначається список документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які опікуються трьома та більше дітьми віком до 18 років.

Водночас багатодітні батьки зазначають у коментарях, що в їхньому випадку автоматичне продовження відстрочки ще на три місяці після оновлення поки що не відбувається.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.