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Малюк, Петриченко и Мадяр: Зеленский присвоил звание Герой Украины еще 11 военным
8 мая президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины еще 11 военнослужащим, среди них глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Зеленский присвоил звание Герой Украины 11 защитникам
Президент подписал ряд указов о присвоении государственной награды за мужество, героизм и преданную службу при защите суверенитета и целостности Украины.
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Зеленский приказал присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда:
- генерал-лейтенанту, руководителю СБУ Василию Малюку;
- подполковнику Сергею Рощину;
- полковнику Павлу Розлачу;
- полковнику Игорю Пархоменко;
- лейтенанту Андрею Кияненко;
- младшему лейтенанту Александру Гарану;
- майору Роберту Бровди (Мадяр);
- младшему сержанту Павлу Петриченко (посмертно);
- старшему солдату Анатолию Тегзе (посмертно);
- сержанту Владимиру Тодору (посмертно);
- старшему солдату Александру Кандаурову (посмертно).
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