Малюк, Петриченко та Мадяр: Зеленський присвоїв звання Герой України ще 11 військовим

8 травня президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України ще 11 військовослужбовцям, серед них голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Зеленський присвоїв звання Герой України 11 захисникам

Президент підписав низку указів про присвоєння державної нагороди за мужність, героїзм і віддану службу під час захисту суверенітету та цілісності України.

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Зеленський наказав присвоїти звання Герой України з врученням ордена Золота зірка:

генерал-летейнанту, керівнику СБУ Василю Малюку;

підполковнику Сергію Рощину;

полковнику Павлу Розлачу;

полковнику Ігорю Пархоменку;

лейтенанту Андрію Кіяненку;

молодшому лейтенанту Олександру Гарану;

майору Роберту Бровді (Мадяр);

молодшому сержанту Павлу Петриченку (посмертно);

старшому солдату Анатолію Тегзі (посмертно);

сержанту Володимиру Тодору (посмертно);

старшому солдату Олександру Кандаурову (посмертно).

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