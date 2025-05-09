На Укрытии ЧАЭС обнаружено более 300 отверстий после атаки дрона РФ в феврале — МАГАТЭ

После атаки российского дрона на объект Укрытие на Чернобыльской АЭС, произошедшей в феврале, во внешней оболочке арки Нового безопасного конфайнмента (НБК) зафиксировано примерно 330 повреждений. Каждое отверстие имеет средний размер от 30 до 50 сантиметров.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Повреждения укрытия Чернобыльской АЭС после атаки дрона РФ

— Мы постепенно получаем более полную картину серьезных повреждений, нанесенных ударом дрона. Для их устранения понадобится немало времени и средств, — сказал Гросси.

По данным МАГАТЭ, полученным от специалистов на площадке ЧАЭС, предварительный анализ физического состояния арки показал масштабные повреждения, в частности внешних панелей из нержавеющей стали, изоляционных материалов и мембраны, которая размещена между слоями утепления и выполняет функцию защиты от влаги, воды и воздуха.

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Кроме этого, в результате удара дрона вышла из строя одна из ключевых систем арки — главная крановая система (ГКС), которая охватывает зону северного гаража технического обслуживания кранов.

Также было повреждено большинство электрических шкафов, предназначенных для обеспечения работы различных технических систем. Эти повреждения возникли как непосредственно из-за взрыва, так и из-за использования воды для тушения пожара.

Выброса радиации в результате удара не произошло

Другие системы НБК, обеспечивающие соответствующие функции безопасности, такие как радиационный мониторинг, сейсмический мониторинг, дезактивация и обращение с радиоактивными отходами, энергоснабжение и противопожарная защита, остаются функциональными, — говорится в сообщении агентства.

Не функционируют системы отопления, вентиляции и кондиционирования, хотя это не повлияло на общий уровень безопасности, по заключению экспертов.

— Более обнадеживающим является то, что на ЧАЭС до сих пор не наблюдается повышение уровня радиации, что свидетельствует об отсутствии выброса радиоактивных материалов в результате удара, — добавило агентство.

Напомним, 14 февраля российский беспилотник поразил НБК Укрытие, расположенный над 4 энергоблоком Чернобыльской АЭС. В результате атаки и последующего пожара была нарушена целостность внешней обшивки арки и повреждено оборудование в техническом гараже.

Аварийную ситуацию удалось полностью ликвидировать только 7 марта.

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