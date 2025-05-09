На Укритті ЧАЕС виявлено понад 300 отворів після атаки дрона РФ у лютому – МАГАТЕ

Після атаки російського дрона на об’єкт Укриття на Чорнобильській АЕС, що сталася у лютому, в зовнішній оболонці арки Нового безпечного конфайнменту (НБК) зафіксовано приблизно 330 пошкоджень. Кожен отвір має середній розмір від 30 до 50 сантиметрів.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Пошкодження Укриття Чорнобильської АЕС після атаки дрону РФ

– Ми поступово отримуємо повнішу картину серйозних пошкоджень, завданих ударом дрона. Для їхнього усунення знадобиться чимало часу та коштів, – сказав Гроссі.

За даними МАГАТЕ, отриманими від фахівців на майданчику ЧАЕС, попередній аналіз фізичного стану арки показав масштабні пошкодження, зокрема зовнішніх панелей з нержавіючої сталі, ізоляційних матеріалів та мембрани, що розміщена між шарами утеплення і виконує функцію захисту від вологи, води та повітря.

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Окрім цього, внаслідок удару дрона вийшла з ладу одна з ключових систем арки – головна кранова система (ГКС), яка охоплює зону північного гаража технічного обслуговування кранів. Також було пошкоджено більшість електричних шаф, призначених для забезпечення роботи різних технічних систем. Ці пошкодження виникли як безпосередньо через вибух, так і через використання води для гасіння пожежі.

Викиду радіації внаслідок удару не відбулося

– Інші системи НБК, що забезпечують відповідні функції безпеки, такі як радіаційний моніторинг, сейсмічний моніторинг, дезактивація та поводження з радіоактивними відходами, енергопостачання та протипожежний захист, залишаються функціональними, – зазначено у повідомленні агентства.

Не функціонують системи опалення, вентиляції та кондиціонування, хоча це не вплинуло на загальний рівень безпеки, за висновками експертів.

– Більш обнадійливим є те, що на ЧАЕС досі не спостерігається підвищення рівня радіації, що свідчить про відсутність викиду радіоактивних матеріалів внаслідок удару, – додало агентство.

Нагадаємо, 14 лютого російський безпілотник вразив НБК Укриття, розташований над 4 енергоблоком Чорнобильської АЕС. Внаслідок атаки та подальшої пожежі була порушена цілісність зовнішньої обшивки арки й пошкоджене обладнання у технічному гаражі.

Аварійну ситуацію вдалося повністю ліквідувати лише 7 березня.

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