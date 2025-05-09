Покажем в ближайшие дни: новый глава МИД Германии заверил в поддержке Украины
Германия и дальше будет оставаться одним из самых надежных союзников Украины.
Об этом телеканалу ARD сказал новый министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль.
– Так будет и дальше, и мы ясно покажем это в ближайшие дни, – сказал он во время своего первого визита в Украину.
Вадефуль примет участие в неформальной встрече министров МИД
Во Львове 9 мая пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Европейского Союза, в которой примет участие Вадефуль.
— Мы предоставим ту поддержку, которая необходима, и будем оказывать ее столько, сколько нужно — до тех пор, пока Россия не осознает, что эту войну нужно завершать, что нужно садиться за стол переговоров, что режим прекращения огня теперь нужно строго соблюдать, — отметил министр.
По его словам, на встрече глав МИД основное внимание будет уделено вопросу специального трибунала относительно преступления агрессии против Украины.
– Это и есть своего рода предупреждение на будущее о том, чтобы никому не пришло в голову, будто в XXI веке можно вернуться в Средневековье и снова развязывать войны, и за это ничего не будет, – добавил он.
Отмечается, что проект специального трибунала готов и ждет политического одобрения. Его неофициально объявили “трибуналом для Путина”, потому что высшее руководство государства считается ответственным за преступление агрессии в международной юриспруденции.
К слову, Вадефуль еще перед вступлением на должность министра заявлял, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину должно быть ясно, что Германия за Украину.