Покажем в ближайшие дни: новый глава МИД Германии заверил в поддержке Украины

Германия и дальше будет оставаться одним из самых надежных союзников Украины.

Об этом телеканалу ARD сказал новый министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль.

– Так будет и дальше, и мы ясно покажем это в ближайшие дни, – сказал он во время своего первого визита в Украину.

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Вадефуль примет участие в неформальной встрече министров МИД

Во Львове 9 мая пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Европейского Союза, в которой примет участие Вадефуль.

— Мы предоставим ту поддержку, которая необходима, и будем оказывать ее столько, сколько нужно — до тех пор, пока Россия не осознает, что эту войну нужно завершать, что нужно садиться за стол переговоров, что режим прекращения огня теперь нужно строго соблюдать, — отметил министр.

По его словам, на встрече глав МИД основное внимание будет уделено вопросу специального трибунала относительно преступления агрессии против Украины.

– Это и есть своего рода предупреждение на будущее о том, чтобы никому не пришло в голову, будто в XXI веке можно вернуться в Средневековье и снова развязывать войны, и за это ничего не будет, – добавил он.

Отмечается, что проект специального трибунала готов и ждет политического одобрения. Его неофициально объявили “трибуналом для Путина”, потому что высшее руководство государства считается ответственным за преступление агрессии в международной юриспруденции.

К слову, Вадефуль еще перед вступлением на должность министра заявлял, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину должно быть ясно, что Германия за Украину.

Источник : Deutsche Welle

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