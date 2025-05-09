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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Покажемо найближчими днями: новий глава МЗС Німеччини запевнив у підтримці України

Візит Вадефуля в Україну: міністр МЗС Німеччини запевнив у подальшій підтримці України
Фото: Getty Images

Німеччина й надалі залишатиметься одним із найнадійніших союзників України.

Про це телеканалу ARD сказав новий міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.

– Так буде і далі, і ми ясно покажемо це найближчими днями, – сказав він під час свого першого візиту в Україну.

Вадефуль візьме участь у зустрічі міністрів МЗС

У Львові 9 травня відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, у якій візьме участь Вадефуль.

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– Ми надамо ту підтримку, яка необхідна, і надаватимемо її стільки, скільки буде потрібно – доти, доки Росія не усвідомить, що цю війну потрібно завершувати, що потрібно сідати за стіл переговорів, що режиму припинення вогню тепер потрібно суворо дотримуватися, – зауважив міністр.

За його словами, на зустрічі глав МЗС основна увага буде приділена питанню спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

– Це і є свого роду попередженням на майбутнє про те, щоб нікому не спало на думку, ніби в XXI столітті можна повернутися в Середньовіччя і знову розв’язувати війни, і за це нічого не буде, – додав він.

Зазначається, що проєкт спеціального трибуналу готовий і чекає на політичне схвалення. Його неофіційно оголосили “трибуналом для Путіна”, тому що саме вище керівництво держави вважається відповідальним за злочин агресії у міжнародній юриспруденції.

До речі, Вадефуль ще перед вступом на посаду міністра заявляв, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну має бути зрозуміло, що Німеччина за Україну.

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Кая Каллас

Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, МИД, Німеччина
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