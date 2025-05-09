Экс-глава ГФС Насиров вышел из-под стражи: за него внесли залог в 40 млн грн

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров вышел из-под стражи после того, как за него внесли залог.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, сообщает Украинская правда.

Насиров вышел из-под стражи: что известно

В апреле 2025 года Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании Насирова под стражей и увеличил сумму залога с 27 до 40 млн грн.

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Роман Насиров является фигурантом так называемого “газового дела”, в котором также фигурирует бывший народный депутат Александр Онищенко.

Во время судебных дебатов 9 апреля стало известно, что Насиров мобилизовался в ряды ВСУ. Сообщалось, что он должен был проходить службу сапером в воинской части, однако эта мобилизация вызвала широкий резонанс, так как состоялась практически накануне приговора ВАКС.

Военная служба правопорядка ВСУ проинформировала об отмене приказа о призыве Насирова и начале служебного расследования обстоятельств его мобилизации.

Сам Насиров объяснил, что добровольно вступил в армию после личной переоценки жизненных ориентиров, однако пробыл в рядах ВСУ всего три дня, прежде чем узнал об увольнении.

2 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд обвинительный акт относительно вероятной взятки, полученной Насировым.

По данным следствия, часть неправомерной выгоды, превышающей €13 млн, была перечислена через родственника на счета иностранной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах.

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