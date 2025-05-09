Ексголова ДФС Насіров вийшов з-під варти: за нього внесли заставу в 40 млн грн

Екс-очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров вийшов із-під варти після того, як за нього внесли заставу.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, повідомляє Українська правда.

Насіров вийшов з-під варти: що відомо

У квітні 2025 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про тримання Насірова під вартою та збільшив суму застави з 27 до 40 млн грн.

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Роман Насіров є фігурантом так званої “газової справи”, у якій також фігурує колишній народний депутат Олександр Онищенко.

Під час судових дебатів 9 квітня стало відомо, що Насіров мобілізувався до лав ЗСУ. Повідомлялося, що він мав проходити службу сапером у військовій частині, однак ця мобілізація викликала широкий резонанс, адже відбулася практично напередодні вироку ВАКС.

Військова служба правопорядку ЗСУ поінформувала про скасування наказу щодо призову Насірова та початок службового розслідування обставин його мобілізації.

Сам Насіров пояснив, що добровільно вступив до війська після особистої переоцінки життєвих орієнтирів, проте пробув у лавах ЗСУ лише три дні, перш ніж дізнався про звільнення.

2 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду обвинувальний акт щодо ймовірного хабаря, отриманого Насіровим.

За даними слідства, частина неправомірної вигоди, що перевищує €13 млн, була перерахована через родича на рахунки іноземної компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах.

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