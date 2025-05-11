В одном из районов Киева зафиксирована вспышка гепатита А

Как сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней, в Соломенском районе столицы зафиксирована вспышка гепатита А, специалисты проводят расследование. Медики призывают соблюдать правила гигиены и вакцинироваться.

— Сейчас среди жителей микрорайона Отрадный Соломенского района города Киева наблюдается рост количества случаев заболевания вирусным гепатитом А, — говорится в сообщении.

На гепатит А заболели 33 человека в Киеве

В Киеве 33 человека заболели гепатитом А, среди инфицированных — дети составляют большинство, в частности 19 человек.

На момент начала вспышки гепатита А в одном из районов Киева было известно о 15 инфицированных.

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Благодаря оперативным действиям специалистов Киевского городского центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ), во время эпидемиологического расследования установили круг контактных лиц, которых оказалось более 200. При их обследовании было обнаружено еще 18 инфицированных.

Расследование

Известно, что специалисты Центра начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические мероприятия с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.

С этой целью специалисты ЦКПЗ отобрали пробы воды для бактериального, химического и вирусологического исследования на вирус гепатита А в 3 учебных заведениях, бутилированной воды в укрытиях и в 2 бюветных комплексах района — все исследованные образцы в пределах нормы. Ученики учебных заведений, у которых зафиксирована болезнь, временно переведены на дистанционную форму обучения.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Пути передачи гепатита А

В столичном городском центре контроля и профилактики болезней отмечают, что гепатит А передается:

через употребление загрязненной пищи или воды, которые могут содержать фекальные примеси инфицированных лиц;

при несоблюдении правил личной гигиены;

в быту — когда инфицированный человек готовит пищу для других членов семьи;

во время некоторых видов сексуальных контактов.

Симптомы гепатита А

Основные симптомы гепатита А:

повышенная температура тела;

общая слабость;

потеря аппетита;

диарея, рвота;

дискомфорт или боль в животе;

потемнение мочи;

пожелтение кожи и белков глаз.

Профилактика гепатита А

В качестве профилактики гепатита специалисты советуют:

регулярно мыть руки теплой водой с мылом — перед едой и после туалета (не менее 20 секунд);

употреблять только кипяченую или бутилированную воду;

тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением.

— Самым эффективным методом профилактики является вакцинация. Вакцина против гепатита А безопасна и эффективна, но не входит в Национальный календарь прививок. Ее можно приобрести в аптеках за свой счет, — говорится в сообщении.

В случае выявления симптомов гепатита А специалисты рекомендуют сразу обратиться к семейному врачу.

Источник: Киевский ГЦКПБ

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