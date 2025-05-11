В одному з районів Києва зафіксовано спалах гепатиту А

Як повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб, у Солом’янському районі столиці зафіксовано спалах гепатиту А, фахівці проводять розслідування. Медики закликають дотримуватися правил гігієни та вакцинуватися.

– Наразі серед жителів мікрорайону Відрадний Солом’янського району міста Києва спостерігається зростання кількості випадків захворювання на вірусний гепатит А, – йдеться у повідомленні.

Розслідування

Відомо, що фахівці Центру розпочали епідеміологічне розслідування для встановлення причин та обставин виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів із метою недопущення подальшого поширення захворювання серед населення міста.

Шляхи передавання гепатиту А

У столичному міському центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, що гепатит А передається:

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через вживання забрудненої їжі або води, що можуть містити фекальні домішки інфікованих осіб;

під час недотримання правил особистої гігієни;

у побуті – коли інфікована людина готує їжу для інших членів сім’ї;

під час деяких видів сексуальних контактів.

Симптоми гепатиту А

Основні симптоми гепатиту А:

підвищена температура тіла;

загальна слабкість;

втрата апетиту;

діарея, блюв ання ;

; дискомфорт або біль у животі;

потемніння сечі;

пожовтіння шкіри та білків очей.

Профілактика гепатиту А

Для профілактики гепатиту фахівці радять:

регулярно мити руки теплою водою з милом – перед їжею та після туалету (щонайменше 20 секунд);

вживати лише кип’ячену або бутильовану воду;

ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням.

– Найефективнішим методом профілактики є вакцинація. Вакцина проти гепатиту А безпечна та ефективна, але не входить до Національного календаря щеплень. Її можна придбати в аптеках власним коштом, – ідеться в повідомленні.

У разі виявлення симптомів гепатиту А фахівці рекомендують одразу звернутися до сімейного лікаря.

Джерело: Київський МЦКПХ

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