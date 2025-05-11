В одному з районів Києва зафіксовано спалах гепатиту А
Як повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб, у Солом’янському районі столиці зафіксовано спалах гепатиту А, фахівці проводять розслідування. Медики закликають дотримуватися правил гігієни та вакцинуватися.
– Наразі серед жителів мікрорайону Відрадний Солом’янського району міста Києва спостерігається зростання кількості випадків захворювання на вірусний гепатит А, – йдеться у повідомленні.
Розслідування
Відомо, що фахівці Центру розпочали епідеміологічне розслідування для встановлення причин та обставин виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів із метою недопущення подальшого поширення захворювання серед населення міста.
Шляхи передавання гепатиту А
У столичному міському центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, що гепатит А передається:
- через вживання забрудненої їжі або води, що можуть містити фекальні домішки інфікованих осіб;
- під час недотримання правил особистої гігієни;
- у побуті – коли інфікована людина готує їжу для інших членів сім’ї;
- під час деяких видів сексуальних контактів.
Симптоми гепатиту А
Основні симптоми гепатиту А:
- підвищена температура тіла;
- загальна слабкість;
- втрата апетиту;
- діарея, блювання;
- дискомфорт або біль у животі;
- потемніння сечі;
- пожовтіння шкіри та білків очей.
Профілактика гепатиту А
Для профілактики гепатиту фахівці радять:
- регулярно мити руки теплою водою з милом – перед їжею та після туалету (щонайменше 20 секунд);
- вживати лише кип’ячену або бутильовану воду;
- ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням.
– Найефективнішим методом профілактики є вакцинація. Вакцина проти гепатиту А безпечна та ефективна, але не входить до Національного календаря щеплень. Її можна придбати в аптеках власним коштом, – ідеться в повідомленні.
У разі виявлення симптомів гепатиту А фахівці рекомендують одразу звернутися до сімейного лікаря.
Джерело: Київський МЦКПХ