Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Кремль витрачає $100 млрд, щоб не залишитися на параді наодинці – ЦПД
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

В одному з районів Києва зафіксовано спалах гепатиту А

спалах гепатиту А в Києві
Фото: Pexels

Як повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб, у Солом’янському районі столиці зафіксовано спалах гепатиту А, фахівці проводять розслідування. Медики закликають дотримуватися правил гігієни та вакцинуватися.

– Наразі серед жителів мікрорайону Відрадний Солом’янського району міста Києва спостерігається зростання кількості випадків захворювання на вірусний гепатит А, – йдеться у повідомленні.

Розслідування

Відомо, що фахівці Центру розпочали епідеміологічне розслідування для встановлення причин та обставин виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів із метою недопущення подальшого поширення захворювання серед населення міста.

Шляхи передавання гепатиту А

У столичному міському центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, що гепатит А передається:

Зараз дивляться
  • через вживання забрудненої їжі або води, що можуть містити фекальні домішки інфікованих осіб;
  • під час недотримання правил особистої гігієни;
  • у побуті – коли інфікована людина готує їжу для інших членів сім’ї;
  • під час деяких видів сексуальних контактів.

Симптоми гепатиту А

Основні симптоми гепатиту А:

  • підвищена температура тіла;
  • загальна слабкість;
  • втрата апетиту;
  • діарея, блювання;
  • дискомфорт або біль у животі;
  • потемніння сечі;
  • пожовтіння шкіри та білків очей.

Профілактика гепатиту А

Для профілактики гепатиту фахівці радять:

  • регулярно мити руки теплою водою з милом – перед їжею та після туалету (щонайменше 20 секунд);
  • вживати лише кип’ячену або бутильовану воду;
  • ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням.

– Найефективнішим методом профілактики є вакцинація. Вакцина проти гепатиту А безпечна та ефективна, але не входить до Національного календаря щеплень. Її можна придбати в аптеках власним коштом, – ідеться в повідомленні.

У разі виявлення симптомів гепатиту А фахівці рекомендують одразу звернутися до сімейного лікаря.

Читайте також
Найзаразніша хвороба: учений пояснив, чому світові потрібно готуватися до спалаху кору
Кір ЄС

Джерело: Київський МЦКПХ

Гепатит, Київ, Медики, поради лікаря
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь