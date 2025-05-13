Зеленский предупредил: без Путина в Стамбуле санкции против РФ будут неизбежны

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров к решительным действиям в случае, если российский диктатор Владимир Путин не прибудет на переговоры в Стамбул, запланированные на 15 мая.

Об этом глава государства сказал во время встречи со СМИ во вторник, 13 мая.

Зеленский призывает к санкциям, если Путин не приедет в Стамбул

— Если Путин не приедет, или если прекращение огня не будет поддержано им лично, это будет означать, что Россия не готова ни к каким переговорам. Нет времени играть в технические игры. Нам нужно быть сильнее, объединиться. И сейчас я вижу единственный вариант — это санкции, — заявил Зеленский.

Президент отметил, что санкции против РФ могут ввести в середине мая или в конце месяца. По его словам, это зависит от того, когда состоится заседание стран Европы.

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Зеленский убежден, что санкции должны охватить энергетику и банковскую систему РФ. Президент Украины надеется на такие ограничения не только от ЕС, но и от Соединенных Штатов.

Также Зеленский рассказал об ожиданиях от возможной встречи с Путиным. По его словам, прежде всего речь идет о прекращении огня. Если диктатор поддержит прекращение огня, это, считает глава государства, станет шагом к обсуждению других элементов окончания войны.

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