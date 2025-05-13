Наратив РФ: Зеленський пояснив, чому переговори з Путіним не заборонені президенту України

Указ про неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним фактично не поширюється на президента України, тому діалог з ним може відбутися.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час пресконференції 13 травня.

Зеленський про можливість переговорів з Путіним

Чутки про те, що президент України не може вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним через відповідний указ – це наративи Москви, сказав Зеленський.

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За словами глави держави, він підписав цей указ у період, коли Україна отримала багато ультиматумів від Путіна.

– Це почалося з того, як люди Медведчука і Новинський особисто представляли інтереси Путіна, говорячи зі мною телефоном у найскладніший момент, коли ми були в блокаді, – сказав Зеленський.

Президент розповів, що вони говорили про те, як нібито треба здавати Україну та її території, інакше не буде його та родини.

Ці люди говорили з Путіним і намагалися представляти інтереси України, стверджує Зеленський. Саме тому глава держави підписав такий указ, щоб не було сепаратизму.

Як пояснив Зеленський, указом він підтвердив те, про що і так ідеться в Конституції: крім президента, ніхто не може вести переговори про суверенітет і територіальну цілісність України з лідером Росії та інших країн.

– Наратив Путіна, що я повинен щось там скасувати, — лише слова РФ. Я собі не можу і нічого не забороняю, – заявив Зеленський.

Як відомо, Зеленський підписав указ про неможливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним ще у жовтні 2022 року.

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