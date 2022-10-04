Октябрь, 04 в 13:34

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по поводу невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Соответствующий указ № 679 обнародован на сайте главы государства. Речь идет о решении СНБО от 30 сентября, принятом в ответ на попытку Кремля аннексировать территории четырех областей Украины.

– Совет нацбезопасности и обороны Украины решил констатировать невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, – отмечается в тексте указа.

Этим же документом одобрен текст совместного обращения президента Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и премьера Дениса Шмыгаля к НАТО по поводу вступления Украины в ускоренном порядке.

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Кабинету министров поручено подготовить предложения по системе гарантий безопасности для Украины на основе многосторонних и двусторонних соглашений. Цель – довести оборонный потенциал нашего государства до уровня, позволяющего давать отпор вооруженной агрессии РФ.

Кроме того, гарантии должны предусматривать усиление военной поддержки Украины, увеличение масштаба подготовки украинских военных, развитие оборонно-промышленного комплекса нашей страны.

Правительство в условиях эскалации со стороны РФ также должно обеспечить увеличение поставок военно-технической помощи Украине.

Верховной Раде поручено ускорить принятие законопроектов о санкциях против физических и юридических лиц из РФ.

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Алексея Данилова.

30 сентября хозяин Кремля Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

В ответ Украина решила подать заявку на вступление в НАТО. Тогда же Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет проводить никакие переговоры с РФ, пока ее президентом остается Путин.