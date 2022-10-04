Переговоры с Путиным невозможны: Зеленский утвердил решение СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по поводу невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Соответствующий указ № 679 обнародован на сайте главы государства. Речь идет о решении СНБО от 30 сентября, принятом в ответ на попытку Кремля аннексировать территории четырех областей Украины.
– Совет нацбезопасности и обороны Украины решил констатировать невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, – отмечается в тексте указа.
Этим же документом одобрен текст совместного обращения президента Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и премьера Дениса Шмыгаля к НАТО по поводу вступления Украины в ускоренном порядке.
Кабинету министров поручено подготовить предложения по системе гарантий безопасности для Украины на основе многосторонних и двусторонних соглашений. Цель – довести оборонный потенциал нашего государства до уровня, позволяющего давать отпор вооруженной агрессии РФ.
Кроме того, гарантии должны предусматривать усиление военной поддержки Украины, увеличение масштаба подготовки украинских военных, развитие оборонно-промышленного комплекса нашей страны.
Правительство в условиях эскалации со стороны РФ также должно обеспечить увеличение поставок военно-технической помощи Украине.
Верховной Раде поручено ускорить принятие законопроектов о санкциях против физических и юридических лиц из РФ.
Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Алексея Данилова.
30 сентября хозяин Кремля Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
В ответ Украина решила подать заявку на вступление в НАТО. Тогда же Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет проводить никакие переговоры с РФ, пока ее президентом остается Путин.