Рада поддержала законопроект, который позволит накладывать санкции на теневой флот РФ
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13020 о введении санкций против судов и самолетов, работающих на Россию. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Рада приняла за основу законопроект о санкциях по теневому флоту РФ
Инициативу поддержали 269 депутатов. Согласно документу, ограничительные меры смогут применяться не только к физическим или юридическим лицам, но и к отдельным воздушным и морским транспортным средствам, которые вовлечены в деятельность в пользу государства-агрессора.
Законопроект также предусматривает расширение полномочий Службы безопасности Украины и разведывательных органов.
Они смогут выявлять и документировать случаи использования таких самолетов и судов в действиях, направленных против интересов Украины.
Это станет еще одним инструментом для ограничения возможностей Кремля продолжать военную агрессию путем получения прибыли от теневых логистических операций.
Так называемый теневой флот — это совокупность танкеров, которые используются для обхода международных санкций, наложенных на государства или компании, занимающиеся экспортом нефти и нефтепродуктов.
Эти суда обычно оформлены на оффшорные компании и зарегистрированы в странах, известных своей «удобной» юрисдикцией — таких как Панама, Либерия, Мальта, Маршалловы острова и Габон.
Напомним, Великобритания ввела новую волну санкций, которые коснулись по меньшей мере 100 судов. Они обвиняются в перевозке российской нефти, несмотря на международные запреты.
С начала 2024 года эти танкеры доставили нефтепродуктов на более 18 миллиардов фунтов стерлингов, нарушая санкции, введенные против РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.