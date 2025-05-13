Рада поддержала законопроект, который позволит накладывать санкции на теневой флот РФ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13020 о введении санкций против судов и самолетов, работающих на Россию. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Рада приняла за основу законопроект о санкциях по теневому флоту РФ

Инициативу поддержали 269 депутатов. Согласно документу, ограничительные меры смогут применяться не только к физическим или юридическим лицам, но и к отдельным воздушным и морским транспортным средствам, которые вовлечены в деятельность в пользу государства-агрессора.

Законопроект также предусматривает расширение полномочий Службы безопасности Украины и разведывательных органов.

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Они смогут выявлять и документировать случаи использования таких самолетов и судов в действиях, направленных против интересов Украины.

Это станет еще одним инструментом для ограничения возможностей Кремля продолжать военную агрессию путем получения прибыли от теневых логистических операций.

Так называемый теневой флот — это совокупность танкеров, которые используются для обхода международных санкций, наложенных на государства или компании, занимающиеся экспортом нефти и нефтепродуктов.

Эти суда обычно оформлены на оффшорные компании и зарегистрированы в странах, известных своей «удобной» юрисдикцией — таких как Панама, Либерия, Мальта, Маршалловы острова и Габон.

Напомним, Великобритания ввела новую волну санкций, которые коснулись по меньшей мере 100 судов. Они обвиняются в перевозке российской нефти, несмотря на международные запреты.

С начала 2024 года эти танкеры доставили нефтепродуктов на более 18 миллиардов фунтов стерлингов, нарушая санкции, введенные против РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

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