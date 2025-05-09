Британия введет крупнейший пакет санкций против “теневого флота” России

Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров, которые являются частью “теневого флота” России.

Об этом сообщает правительство Британии.

Новые санкции против “теневого флота” РФ

Россия создала так называемый теневой флот, чтобы продолжать транспортировать свою нефть, пока идет война в Украине. Но страны обеспокоены безопасностью этих судов и риском того, что они могут повредить подводные кабели.

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Подводная инфраструктура является жизненно важной для связи Великобритании, через нее проходит 99% международных телекоммуникационных данных и жизненно важных энергоносителей, таких как электроэнергия, нефть и газ.

Инфраструктуре угрожает опасность быть разрушенной непригодными для мореплавания судами, которые не имеют сертификации безопасности, надлежащей технологии для избежания столкновения инфраструктуры. Кроме того, россияне умышленно выключают локаторы.

Ранее Великобритания ввела санкции против 133 танкеров. Согласно данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg, из 41 судна, попавших под санкции только в Великобритании, 39 продолжают перевозить российские грузы.

9 мая премьер Британии Кир Стармер введет санкции против 100 нефтяных танкеров, которые с начала 2024 года перевезли грузы на сумму более $24 млрд.

— Теневая деятельность флота, управляемая приближенными Путина, не только финансирует незаконную войну Кремля в Украине, но и наносит ущерб критически важным объектам национальной инфраструктуры из-за безрассудного мореплавания в Европе, — отмечают в правительстве Великобритании.

Кроме того, Великобритания намерена бороться с теми, кто стоит за “теневым флотом”.

Кремлевский диктатор Владимир Путин использует так называемый теневой флот, чтобы сохранить свои доходы от добычи нефти. Однако благодаря западным санкциям доходы России от продажи нефти и газа падают ежегодно — за три года РФ потеряла более трети доходов.

Санкции и расходы на войну в Украине приводят к тому, что российская экономика сильно страдает — фонд благосостояния пуст, инфляция растет, а государственные расходы на оборону и безопасность растут по спирали.

Ранее ГУР Украины сообщило об идентификации 238 танкеров, которые обеспечивают России возможность обходить санкции и получать прибыль от экспорта нефти.

Источник : Bloomberg

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