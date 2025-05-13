Чтобы Россия не манипулировала городами: Зеленский готов к переговорам в Анкаре или Стамбуле

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным как в Анкаре, так и в Стамбуле.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 13 мая.

Украина сделает все, чтобы состоялась встреча Зеленского с Путиным

Президент сообщил, что обсудил проведение переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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— Мы проговорили с президентом Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции. Это Анкара. Она будет в четверг 15 числа. Мы будем ждать встречи с Путиным в Турции, — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что он готов встретиться с Путиным как в Анкаре, так и в Стамбуле, чтобы не допустить манипуляций со стороны России относительно места встречи.

— Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул. Я сразу хочу сказать, что если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу, я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул, — сообщил Зеленский.

По его словам, Украина сделает все, чтобы встреча лидеров состоялась.

— В любом случае мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась. Если Путин действительно готов не только в медиа, а в реальной жизни встречаться, тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Потому что именно с ним я должен договариваться о прекращении огня. Потому что только он это решает, — отметил глава государства.

Кроме того, Украина предложила президенту США Дональду Трампу присоединиться к переговорам, но его участие пока не подтверждено. Зеленский отметил, что если Трамп согласится, это может добавить импульс для Путина приехать на встречу.

Напомним, именно российский диктатор стал инициатором возобновления прямых переговоров. 11 мая он предложил провести встречу в Стамбуле 15 мая.

Фото: Владимир Зеленский

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