Щоб Росія не маніпулювала містами: Зеленський готовий до переговорів в Анкарі або Стамбулі

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність провести переговори із російським диктатором Володимиром Путіним як в Анкарі, так і в Стамбулі.

Про це він сказав під час пресконференції 13 травня.

Україна зробить все, щоб відбулась зустріч Зеленського з Путіним

Президент повідомив, що обговорив проведення переговорів з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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– Ми проговорили з президентом Ердоганом, що у мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини. Це Анкара. Вона буде в четвер 15 числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині, – сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що він готовий зустрітися з Путіним як в Анкарі, так і в Стамбулі, щоб не допустити маніпуляцій з боку Росії щодо місця зустрічі.

– Щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо в Стамбул, – повідомив Зеленський.

За його словами, Україна зробить все, щоб зустріч лідерів відбулась.

– У будь-якому разі ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись, тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішує, – зазначив глава держави.

Крім того, Україна запропонувала президенту США Дональду Трампу долучитися до переговорів, але його участь поки що не підтверджена. Зеленський зазначив, що якщо Трамп погодиться, це може додати імпульс для Путіна приїхати на зустріч.

Нагадаємо, саме російський диктатор став ініціатором відновлення прямих переговорів. 11 травня він запропонував провести зустріч у Стамбулі 15 травня.

Фото: Володимир Зеленський

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