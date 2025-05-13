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Зеленський попередив: без Путіна в Стамбулі санкції проти РФ будуть неминучі

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що неявка російського диктатора Володимира Путіна до Стамбула на переговори 15 травня означатиме, що Москва не готова до переговорів та зіткнеться з новими санкціями.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ у вівторок, 13 травня.

Зеленський закликає до санкцій, якщо Путін не приїде у Стамбул

— Якщо Путін не приїде, або якщо припинення вогню не буде підтримано ним особисто, це означатиме, що Росія не готова до жодних переговорів. Немає часу грати в технічні ігри. Нам потрібно бути сильнішими, об’єднатися. І зараз я бачу єдиний варіант – це санкції, – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що санкції проти РФ можуть запровадити у середині травня або наприкінці місяця. За його словами, це залежить від того, коли відбудеться засідання країн Європи.

Зараз дивляться

Зеленський переконаний, що санкції мають охопити енергетику та банківську систему РФ. Президент України сподівається на такі обмеження не лише від ЄС, а й від Сполучених Штатів.

Також Зеленський розповів про очікування від можливої зустрічі з Путіним. За його словами, насамперед йдеться про припинення вогню. Якщо диктатор підтримає припинення вогню, це, вважає глава держави, стане кроком до обговорення інших елементів закінчення війни.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Стамбул
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