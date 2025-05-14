Почему нет горячей воды в Киеве и когда возобновят водоснабжение

Ежегодно в период с апреля по сентябрь ПАО Киевтеплоэнерго проводит подготовку тепловой инфраструктуры столицы к новому отопительному сезону. На время проведения работ поставки горячей воды потребителям временно приостанавливается.

Когда в Киеве включат горячую воду и будет ли она летом — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему нет горячей воды в Киеве — причина

На сайте муниципального предприятия Киевтеплоэнерго указано, что в Киеве продолжаются плановые гидравлические испытания. Целью проведения этих работ является минимизация количества аварий в период запуска отопления. В рамках проверок трубопроводы тестируются на выносливость и герметичность под повышенным давлением.

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Продолжительность испытаний на каждом участке составит не менее 14 суток.

Где нет водоснабжения и когда в Киеве дадут горячую воду

КП Киевтеплоэнерго отмечает, что сейчас стартовали испытания на источнике теплоснабжения СТ-2. В связи с этим в Оболонском и Подольском районах будет временно прекращено предоставление услуг горячего водоснабжения.

Также проверки начались еще на трех объектах, в частности РК Молодежь, СТ-1 и ТЭЦ-5. Из-за этого горячая вода временно исчезнет в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

Даты приостановки горячего водоснабжения по районам:

С 13 по 27 мая:

Оболонский район;

Подольский район.

С 14 по 28 мая:

Шевченковский район;

Голосеевский район;

Соломенский район;

Печерский район;

Дарницкий район.

Горячее водоснабжение будет отсутствовать минимум две недели от даты отключения. Однако, в случае выявления аварийных ситуаций этот срок может быть продлен.

Узнать, когда появится горячая вода в Киеве в определенном районе можно на сайте управляющей компании или позвонив на горячую линию по телефону:

Центральная диспетчерская служба по вопросам ЖКХ — 1557, 044-500-15-57.

Киевтеплоэнерго — 1557, 044-247-40-40.

Контактный центр города Киева — 1551, 044-205-73-37.

Будет ли горячая вода летом

Основатель ОО Союз потребителей коммунальных услуг Олег Попенко эфире телеканала Ранок.LIVE объяснил, что теплопоставщики отказываются подавать горячую воду летом, чтобы не тратить газ и не терпеть убытки. В связи с этим, ее может не быть.

Он добавил, что зимой, когда производится отопление, горячая вода это дополнительный продукт и она стоит недорого. Однако летом, когда отопления нет, нужно использовать много газа и дорого платить за него.

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