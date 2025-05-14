Чому немає гарячої води в Києві та коли поновлять водопостачання

Щороку в період із квітня до вересня ПАТ Київтеплоенерго проводить підготовку теплової інфраструктури столиці до нового опалювального сезону. На час проведення робіт постачання гарячої води споживачам тимчасово призупиняється.

Коли в Києві увімкнуть гарячу воду та чи буде вона влітку — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому немає гарячої води в Києві — причина

На сайті муніципального підприємства Київтеплоенерго зазначено, що у Києві тривають планові гідравлічні випробування. Метою проведення цих робіт є мінімізація кількості аварій у період запуску опалення. У рамках перевірок трубопроводи тестуються на витривалість та герметичність під підвищеним тиском.

Зараз дивляться

Так починаючи з 14 травня розпочалася перевірка гідравлічної щільності на чотирьох теплоджерелах. Тривалість випробувань на кожній ділянці становитиме щонайменше 14 діб.

Де немає водопостачання та коли в Києві дадуть гарячу воду

КП Київтеплоенерго зазначає, що наразі стартували випробування на джерелі теплопостачання СТ-2. У зв’язку з цим в Оболонському та Подільському районах буде тимчасово припинено надання послуг гарячого водопостачання.

Також перевірки розпочалися ще на трьох об’єктах, зокрема РК Молодь, СТ-1 і ТЕЦ-5. Через це гаряча вода тимчасово зникне у Шевченківському, Голосіївському, Солом’янському, Печерському та Дарницькому районах.

Дати припинення гарячого водопостачання за районами:

З 13 по 27 травня:

Оболонський район;

Подільський район.

З 14 по 28 травня:

Шевченківський район;

Голосіївський район;

Солом’янський район;

Печерський район;

Дарницький район.

Гаряче водопостачання буде відсутнє щонайменше два тижні від дати відключення. Проте, у разі виявлення аварійних ситуацій цей термін може бути продовжений.

Дізнатися, коли з’явиться гаряча вода в Києві у певному районі можна на сайті керуючої компанії або зателефонувавши на гарячу лінію за номером:

Центральна диспетчерська служба з питань ЖКГ — 1557, 044-500-15-57.

Київтеплоенерго — 1557, 044-247-40-40.

Контактний центр міста Києва — 1551, 044-205-73-37.

Чи буде гаряча вода влітку

Засновник ГО Союз споживачів комунальних послуг Олег Попенко ефірі телеканалу Ранок.LIVE пояснив, що теплопостачальники відмовляються подавати гарячу воду влітку, щоб не витрачати газ і не зазнавати збитків. У зв’язку з цим, її може не бути.

Він додав, що взимку, коли виробляється опалення, гаряча вода це додатковий продукт і вона коштує недорого. Проте влітку, коли опалення немає, потрібно використовувати величезну купу газу і платити за нього.

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