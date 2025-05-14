Міністра фінансів України запросили на зустріч G7

Міністр фінансів України Сергій Марченко наступного тижня вирушить до канадського міста Банф, що в провінції Альберта, де його колеги з країн Групи семи проводять щорічний саміт.

Про це 14 травня повідомляє інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на представника канадського уряду і чиновника, ім’я якого не називають, оскільки він не був уповноважений обговорювати цю тему публічно.

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Зазначається, що спочатку український міністр Марченко зустрінеться з міністром фінансів Канади Франсуа-Філіпом Шампанем у прилеглому Калгарі, повідомив представник канадського уряду.

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Потім Марченко і Шампань проведуть спільну пресконференцію в Банфі у вівторок.

Міністр фінансів США Скотт Бессент входить до числа урядовців, які візьмуть участь у зустрічі, що триватиме з вівторка до четверга.

Адміністрація Дональда Трампа схвалила перший продаж зброї Україні на початку цього місяця після підписання меморандуму про наміри отримати доступ до українських мінеральних багатств.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського відвідати саміт лідерів Великої сімки в Кананаскісі, Альберта, в червні.

Джерело : Bloomberg

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