Национальный мультипредметный тест (НМТ) — это обязательное стандартизированное тестирование для всех абитуриентов, которые планируют поступать в высшие учебные заведения Украины.

Факты ICTV узнавали, как изменится процедура проведения НМТ 2025, обязательные предметы и дополнительные дисциплины.

НМТ 2025: сколько предметов нужно будет сдавать

14 мая в Украине начался период сдачи национального мультипредметного теста (НМТ). Именно от результатов тестирования будет зависеть поступление в желанные высшие учебные заведения.

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В 2025 году Национальный мультипредметный тест (НМТ) будет состоять из четырех предметов: трех обязательных — украинского языка, математики, истории Украины, и одного предмета на выбор — украинской литературы, одного из иностранных языков (английского, немецкого, французского, испанского), биологии, географии, химии или физики.

Абитуриенты должны сдать НМТ по 4 предметам и использовать эти результаты для поступления, или, имея приемлемые результаты за 2022-2024 год, поступать по результатам, полученным ранее.

Те, кто не смог поступить в университет в 2024 году, получат дополнительную возможность воспользоваться результатами НМТ этого года. Это особенно актуально для тех, кто желает изменить приоритеты при выборе специальности или учебного заведения.

Абитуриенты, которые будут сдавать НМТ в 2025 году, смогут выбрать для поступления лучший из двух результатов — полученный в прошлом или текущем году. Такая гибкость позволит максимизировать шансы на поступление в желаемый вуз.

Абитуриенты 2025 года могут начать подготовку к НМТ, опираясь на опыт предыдущих лет и доступные учебные материалы.

НМТ 2025: какие обязательные и дополнительные предметы

НМТ состоит из четырех предметов. Три из них являются обязательными для всех участников.

НМТ 2025, какие обязательные предметы:

Украинский язык проверяет уровень владения государственным языком, знание грамматики, понимание текстов и умение выражать собственные мысли.

История Украины оценивает знания исторических событий, процессов и фигур, понимание причинно-следственных связей.

Математика проверяет математические знания и умение применять их для решения задач.

Четвертый предмет выбирается абитуриентом самостоятельно из таких дисциплин:

Гуманитарный блок: украинская литература.

Естественный блок: биология, химия, физика, география.

Иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский.

Выбор четвертого предмета непосредственно влияет на специальности, на которые абитуриент может подать документы, поскольку каждая специальность имеет собственные требования к вступительным экзаменам.

Процедура тестирования

НМТ проводится в онлайн-режиме в специально оборудованных экзаменационных центрах как в Украине, так и за рубежом. Тестирование является бесплатным.

Абитуриент имеет право сдать НМТ только один раз в год. Для абитуриентов, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии, предусмотрена дополнительная.

Результаты НМТ являются основным критерием для зачисления в высшие учебные заведения Украины. Абитуриенты подают свои результаты вместе с другими документами в выбранные вузы. Рейтинг конкурсных баллов формируется на основе суммы баллов по всем составленным предметам НМТ и дополнительных баллов (за достижения, участие в олимпиадах и т.д.).

Источник : УЦОЯО

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