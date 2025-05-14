Національний мультипредметний тест (НМТ) – це обов’язкове стандартизоване тестування для всіх абітурієнтів, які планують вступати до вищих навчальних закладів України.

Факти ICTV дізнавалися, як зміниться процедура проведення НМТ 2025, обов’язкові предмети та додаткові дисципліни.

НМТ 2025: скільки предметів потрібно буде складати

14 травня в Україні розпочався період складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Саме від результатів тестування залежатиме вступ до омріяних вищих навчальних закладів.

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У 2025 році Національний мультипредметний тест (НМТ) складатиметься з чотирьох предметів: трьох обов’язкових – української мови, математики, історії України, та одного предмета на вибір – української літератури, однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської), біології, географії, хімії або фізики.

Абітурієнти мають скласти НМТ з 4 предметів і використати ці результати для вступу, або, маючи прийнятні результати за 2022-2024 рік, вступати за результатами, отриманими раніше.

Ті, хто не зміг вступити до університету у 2024 році, отримають додаткову можливість скористатися результатами НМТ цього року. Це особливо актуально для тих, хто бажає змінити пріоритети під час вибору спеціальності або навчального закладу.

Абітурієнти, які складатимуть НМТ у 2025 році, зможуть обрати для вступу найкращий з двох результатів – отриманий у минулому або поточному році. Така гнучкість дасть змогу максимізувати шанси на вступ до бажаного вишу.

Абітурієнти 2025 року можуть розпочати підготовку до НМТ, спираючись на досвід попередніх років та доступні навчальні матеріали.

НМТ 2025: які обов’язкові та додаткові предмети

НМТ складається з чотирьох предметів. Три з них є обов’язковими для всіх учасників.

НМТ 2025, які обов’язкові предмети:

Українська мова перевіряє рівень володіння державною мовою, знання граматики, розуміння текстів та вміння висловлювати власні думки.

Історія України оцінює знання історичних подій, процесів та постатей, розуміння причинно-наслідкових зв’язків.

Математика перевіряє математичні знання та вміння застосовувати їх для розв’язання задач.

Четвертий предмет обирається абітурієнтом самостійно з таких дисциплін:

Гуманітарний блок: українська література.

Природничий блок: біологія, хімія, фізика, географія.

Іноземні мови: англійська, німецька, французька, іспанська.

Вибір четвертого предмета безпосередньо впливає на спеціальності, на які абітурієнт може подати документи, оскільки кожна спеціальність має власні вимоги до вступних іспитів.

Процедура тестування

НМТ проводиться в онлайн-режимі у спеціально обладнаних екзаменаційних центрах як в Україні, так і за кордоном. Тестування є безкоштовним.

Абітурієнт має право скласти НМТ лише раз на рік. Для абітурієнтів, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії, передбачена додаткова.

Результати НМТ є основним критерієм для зарахування до вищих навчальних закладів України. Абітурієнти подають свої результати разом з іншими документами до обраних ВНЗ. Рейтинг конкурсних балів формується на основі суми балів з усіх складених предметів НМТ та додаткових балів (за досягнення, участь в олімпіадах тощо).

Джерело : УЦОЯО

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