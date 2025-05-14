Верховная Рада поддержала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о присвоении журналистке Виктории Рощиной звания Героя Украины.

Как сообщает Суспільне, за соответствующее решение проголосовали 246 парламентариев.

Рада поддержала присвоение Виктории Рощиной звания Героя Украины

За время своей карьеры Виктория Рощина работала на Украинском радио, UA:Первый, hromadske, в Украинской правде, Новости Донбасса, Цензор.нет и Радио Свобода.

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В 2022 году Рощина была отмечена наградой Международного женского медийного фонда “За мужество в журналистике”.

После начала полномасштабного вторжения, в марте 2022 года, оккупанты задержали Рощину на захваченных Россией украинских территориях, но впоследствии отпустили. Уже летом 2022 года журналистка вновь попыталась попасть на временно оккупированные территории Украины, но с начала августа она исчезла.

В апреле 2025 года стало известно, что тело Виктории Рощиной вернули в Украину.

Согласно расследованию Forbidden Stories, тело украинской журналистки вернули без некоторых внутренних органов.

Синяк на шее свидетельствует о возможном переломе подъязычной кости, что может свидетельствовать об удушении, писали в Forbidden Stories со ссылкой на источник, близкий к официальному расследованию.

Украинское следствие пока не давало окончательную оценку смерти журналистки.

Российская сторона сообщила семье журналистки, что Рощина умерла 19 сентября 2024 года.

Фото: Women Press Freedom

Источник : Суспільне

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