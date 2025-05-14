Верховна Рада підтримала звернення щодо присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України.

Як повідомляє Суспільне, за відповідне рішення проголосували 246 парламентарів.

Рада підтримала присвоєння Вікторії Рощиній звання Героя України

За час своєї кар’єри Вікторія Рощина працювала на Українському радіо, UA:Перший, hromadske, в Українській правді, Новости Донбасса, Цензор.нет та Радіо Свобода.

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У 2022 році Рощина була відзначена нагородою Міжнародного жіночого медійного фонду “За мужність у журналістиці”.

Після початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, окупанти затримали Рощину на захоплених Росією українських територіях, але згодом відпустили. Вже влітку 2022 року журналістка знов спробувала потрапити на тимчасово окуповані території України, але з початку серпня вона зникла.

У квітні 2025 року стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну.

Згідно із розслідуванням Forbidden Stories, тіло української журналістки повернули без деяких внутрішніх органів.

Синець на шиї свідчить про можливий перелом під’язикової кістки, що може свідчити про задушення, писали в Forbidden Stories із посиланням на джерело, близьке до офіційного розслідування.

Українське слідство наразі не давала остаточну оцінку смерті журналістки.

Російська сторона повідомила сім’ю журналістки, що Рощина померла 19 вересня 2024 року.

Фото: Women Press Freedom

Джерело : Суспільне

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