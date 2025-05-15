Летняя наступательная операция РФ уже началась – ОТГ Харьков

Россия, по сути, уже начала летнюю наступательную операцию.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-тактической группировки войск Харьков Павел Шамшин.

– Все видели тех делегатов, которых они отправили на переговоры в Стамбул. Это какие-то ноунеймы, и воспринимать это серьезно, как мне кажется, не стоит. Но пусть, мы все стремимся к миру. Никто так не хочет мира, как украинские военные… – сказал он в эфире телемарафона.

РФ манипулирует прекращением огня

Военный напомнил, что РФ ни разу не придерживалась обещаний относительно прекращения огня — обычно они манипулируют или готовятся к новым ударам. Как отметил спикер, имитация переговоров — это привычный инструмент захватчиков:

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— На данный момент оккупанты накапливают силы. Фактически летняя наступательная операция врага началась, и рассчитывать на то, что в ближайшее время будет перемирие, я бы не стал, — отметил он.

Кроме того, он рассказал, что сейчас возле села Липцы на Харьковщине обострение — враг пошел на штурм с применением бронетехники. Украинские военные уничтожили ее и мотоциклы, а затем перешли к ликвидации пехотных групп.

Напомним, что 9 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью изданию Левый берег подтвердил, что наступление российской армии на Сумскую и Харьковскую области, о котором в конце марта говорил президент Владимир Зеленский, фактически уже началось.

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