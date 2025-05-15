Літня наступальна операція РФ вже розпочалась – ОТУ Харків

Росія по суті вже розпочала літню наступальну операцію.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник оперативно-тактичного угруповування військ Харків Павло Шамшин.

– Усі бачили тих делегатів, яких вони відправили на переговори в Стамбул. Це якісь ноунейми, й сприймати це серйозно, як мені здається, не варто. Але нехай, ми всі прагнемо миру. Ніхто так не хоче миру, як українські військові… – сказав він в етері телемарафону.

РФ маніпулює припиненням вогню

Військовий нагадав, що РФ жодного разу не дотримувалася обіцянок щодо припинення вогню – зазвичай вони маніпулюють або готуються до нових ударів. Як зауважив речник, імітація переговорів – це звичний інструмент загарбників:

Зараз дивляться

– Наразі окупанти накопичують сили. Фактично літня наступальна операція ворога почалася, тож я б не розраховув на те, що найближчим часом буде перемир’я, – зауважив він.

Крім того, він розповів, що наразі біля Липців на Харківщині загострення – ворог пішов на штурм із застосуванням бронетехніки. Українські військові знищили її та мотоцикли, а потім перейшли до ліквідування піхотних груп, які спішилися.

Нагадаємо, що 9 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю виданню Лівий берег підтвердив, що наступ російської армії на Сумську та Харківську області, про який наприкінці березня говорив президент Володимир Зеленський, фактично вже розпочався.

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