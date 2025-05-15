В каждом узоре — сила поколений: Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки и Днем семьи.

В Telegram он написал, что этот день об очень важном: наших корнях, семьи.

Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки

— Сегодня – об очень важном: наших корнях, семьи. Смыслы, объединенные в этом году одной датой. В каждом узоре украинских вышиванок – сила рода, традиций, истории. Сила многих людей, благодаря которым мы все есть. Связь, которая передается между поколениями и которую должны беречь и ценить, — написал глава государства.

Он подчеркнул, что обязательно сохраним и передадим украинское, наше родное, следующим поколениям.

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К слову, Факты ICTV писали об истории важного праздника – Дня вышиванки.

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