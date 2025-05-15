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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У кожному візерунку – сила поколінь : Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

Володимир Зеленський та Олена Зеленська

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки і Днем сімʼї.

У Telegram він написав, що цей день про дуже важливе: наше коріння, родину.

Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

– Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Звʼязок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати, – написав глава держави.

Він наголосив, що обов’язково збережемо й передамо українське, наше рідне, наступним поколінням.

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До речі, Факти ICTV писали про історію важливого свята – Дня вишиванки.

Володимир Зеленський, День вишиванки
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