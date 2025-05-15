Зенитчики уничтожили дрон ZALA Z-20, которым россияне хвастались на параде в Москве

Зенитчики 63 отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили российский беспилотник ZALA Z-20, которым неделю назад россияне хвастались на параде в Москве к 80-летию Дня победы.

Уничтожение ZALA Z-20 на Лиманском направлении: что известно

Об уничтожении ZALA Z-20 на Лиманском направлении 15 мая сообщили представители 63 ОМБр.

– Прямо из парада в Москве – на лиманскую землю, – прокомментировали “приземление” еще одной редкой российской “птички” в 63 ОМБр.

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Что известно о ZALA Z-20

Согласно заявленным характеристикам, разведывательный беспилотник ZALA Z-20 якобы оснащен искусственным интеллектом для обнаружения целей.

По этой причине его стоимость составляет $200 тыс.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: 63 ОМБр

Фото: 63 ОМБр

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