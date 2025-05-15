Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
В Кремле заявили, что обращение Путина о Стамбуле неправильно интерпретировали
Татьяна Забожко, редактор ленты

Зенитчики уничтожили дрон ZALA Z-20, которым россияне хвастались на параде в Москве

ZALA Z-20

Зенитчики 63 отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили российский беспилотник ZALA Z-20, которым неделю назад россияне хвастались на параде в Москве к 80-летию Дня победы.

Уничтожение ZALA Z-20 на Лиманском направлении: что известно

Об уничтожении ZALA Z-20 на Лиманском направлении 15 мая сообщили представители 63 ОМБр.

– Прямо из парада в Москве – на лиманскую землю, – прокомментировали “приземление” еще одной редкой российской “птички” в 63 ОМБр.

Сейчас смотрят

Что известно о ZALA Z-20

Согласно заявленным характеристикам, разведывательный беспилотник ZALA Z-20 якобы оснащен искусственным интеллектом для обнаружения целей.

По этой причине его стоимость составляет $200 тыс.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: 63 ОМБр

Фото: 63 ОМБр

безпілотник, Война в Украине, Військовий парад, День перемоги, дрон, Москва, Парад, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь