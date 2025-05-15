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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зенітники знищили дрон ZALA Z-20, яким росіяни хвалилися на параді в Москві

ZALA Z-20

Зенітники 63 окремої механізованої бригади ЗСУ знищили російський безпілотник ZALA Z-20, яким тиждень тому росіяни вихвалялися на параді в Москві до 80-річчя Дня перемоги.

Знищення ZALA Z-20 на Лиманському напрямку: що відомо

Про знищення ZALA Z-20 на Лиманському напрямку 15 травня повідомили представники 63 ОМБр.

– Просто з параду в Москві – на лиманську землю, – прокоментували “приземлення” ще однієї рідкісної російської “пташки” у 63 ОМБр.

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Що відомо про ZALA Z-20

Згідно із заявленими характеристиками, розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 нібито оснащений штучним інтелектом для виявлення цілей.

Через це його вартість становить $200 тис.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: 63 ОМБр

Фото: 63 ОМБр

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