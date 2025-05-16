Попытки россиян привязать сегодняшние переговоры к 2022 году не сработают — Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг якобы связь сегодняшних переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле о прекращении огня с теми, что состоялись в этом же турецком городе после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (Twitter).

Переговоры в Стамбуле не имеют ассоциаций с переговорами 2022 года

— Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры — это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают, — написал Ермак.

Накануне глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что российская делегация рассматривает нынешние переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного в 2022 году мирного процесса.

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Также он заявлял, что состав делегации РФ якобы обладает необходимыми компетенциями и полномочиями.

Напомним, 16 мая в Стамбуле стартовали первые за три года прямые мирные переговоры России и Украины. К процессу присоединилась и Турция — встреча проходит при ее посредничестве.

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