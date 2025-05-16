Спроби росіян прив’язати сьогоднішні переговори до 2022 року не спрацюють – Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спростував нібито зв’язок сьогоднішніх переговорів української та російської делегацій у Стамбулі щодо припинення вогню із тими, що відбулися у цьому ж турецькому місті після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X (Twitter).

Переговори у Стамбулі не мають асоціацій з переговорами 2022 року

— Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що пов’язує з цим перемовини – це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян прив’язати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють, – написав Єрмак.

Напередодні глава делегації РФ у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що російська делегація розглядає нинішні переговори в Стамбулі як продовження перерваного в 2022 році мирного процесу.

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Також він заявляв, що склад делегації РФ начебто володіє необхідними компетенціями і повноваженнями.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі стартували перші за три роки прямі мирні переговори Росії та України. До процесу долучилася і Туреччина — зустріч відбувається за її посередництва.

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