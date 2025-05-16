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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Умєров після переговорів у Стамбулі: Обговорювали обмін полоненими 1000 на 1000

Рустем Умєров
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров після перемовин у Стамбулі повідомив, що обговорювалась ідея обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону Єдині новини, коментуючи результати переговорів із російською делегацією у Стамбулі.

Проведення обміну полонених

– Ми говорили про обмін 1000 на 1000, – сказав очільник оборонного відомства.

За словами міністра, українська сторона вже знає дату цього обміну, але поки що її не розголошує. Єдине, що Умєров повідомив, це станеться найближчим часом.

Зараз дивляться

Окрім теми полонених, під час зустрічі також обговорювали припинення вогню та можливість прямих контактів між президентами України та Росії – Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулася перша за три роки пряма зустріч між Україною та Росією, яка тривала менш ніж дві години. Пріоритетами української сторони були:

  • припинення вогню;
  • повернення українських дітей, звільнення цивільних заручників та обмін військовополонених;
  • зустріч Зеленського з Путіним.
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