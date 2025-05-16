Умєров після переговорів у Стамбулі: Обговорювали обмін полоненими 1000 на 1000

Міністр оборони України Рустем Умєров після перемовин у Стамбулі повідомив, що обговорювалась ідея обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону Єдині новини, коментуючи результати переговорів із російською делегацією у Стамбулі.

Проведення обміну полонених

– Ми говорили про обмін 1000 на 1000, – сказав очільник оборонного відомства.

За словами міністра, українська сторона вже знає дату цього обміну, але поки що її не розголошує. Єдине, що Умєров повідомив, це станеться найближчим часом.

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Окрім теми полонених, під час зустрічі також обговорювали припинення вогню та можливість прямих контактів між президентами України та Росії – Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулася перша за три роки пряма зустріч між Україною та Росією, яка тривала менш ніж дві години. Пріоритетами української сторони були:

припинення вогню;

повернення українських дітей, звільнення цивільних заручників та обмін військовополонених;

зустріч Зеленського з Путіним.

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