Взрывы в Крыму: местные жалуются на дрожание домов

Ночью 16 мая прогремела серия взрывов в Крыму.

Взрывы в Крыму 16 мая: что известно

На взрывы в Крыму 16 мая местные начали жаловаться около трех часов ночи.

Очевидцы сетовали, что от взрывов даже дрожали дома.

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Громко было в Севастополе, Ялте, Алуште, Алупке, Гурзуфе.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что громкие звуки, которые были слышны в городе, – это работа российских военных.

В частности, в половине шестого утра Развожаев отчитался об “уничтожении” шести дронов в воздухе над морем на значительном расстоянии от берега.

Источник: Михаил Развожаев, Крымский ветер

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