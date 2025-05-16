Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Крыму: местные жалуются на дрожание домов
Ночью 16 мая прогремела серия взрывов в Крыму.
Взрывы в Крыму 16 мая: что известно
На взрывы в Крыму 16 мая местные начали жаловаться около трех часов ночи.
Очевидцы сетовали, что от взрывов даже дрожали дома.
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Громко было в Севастополе, Ялте, Алуште, Алупке, Гурзуфе.
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что громкие звуки, которые были слышны в городе, – это работа российских военных.
В частности, в половине шестого утра Развожаев отчитался об “уничтожении” шести дронов в воздухе над морем на значительном расстоянии от берега.
Источник: Михаил Развожаев, Крымский ветер
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