Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибухи у Криму: місцеві скаржаться на дрижання будинків
Уночі 16 травня прогриміла серія вибухів у Криму.
Вибухи у Криму 16 травня: що відомо
На вибухи у Криму 16 травня місцеві почали скаржитися близько третьої ночі.
Очевидці бідкалися, що від вибухів навіть дрижали будинки.
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Гучно було у Севастополі, Ялті, Алушті, Алупці, Гурзуфі.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв переконує, що гучні звуки, які було чути в місті, – це робота російських військових.
Зокрема, о пів на шосту ранку Развожаєв звітував про “знищення” шести дронів у повітрі над морем на значній відстані від берега.
Джерело: Михайло Развожаєв, Крымский ветер
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