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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи у Криму: місцеві скаржаться на дрижання будинків

fpv дрон безпілотник
Фото: Getty Images

Уночі 16 травня прогриміла серія вибухів у Криму.

Вибухи у Криму 16 травня: що відомо

На вибухи у Криму 16 травня місцеві почали скаржитися близько третьої ночі.

Очевидці бідкалися, що від вибухів навіть дрижали будинки.

Зараз дивляться

Гучно було у Севастополі, Ялті, Алушті, Алупці, Гурзуфі.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв переконує, що гучні звуки, які було чути в місті, – це робота російських військових.

Зокрема, о пів на шосту ранку Развожаєв звітував про “знищення” шести дронів у повітрі над морем на значній відстані від берега.

Джерело: Михайло Развожаєв, Крымский ветер

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Крим
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