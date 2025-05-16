Как проверить наличие номерных знаков на авто: куда обращаться и инструкция

Если вы планируете регистрацию авто или замену старых номеров, тогда необходимо знать, как это правильно сделать и куда обращаться.

Факты ICTV рассказывают, как проверить наличие свободных номерных знаков на авто в Украине в 2025 году.

Как проверить наличие номерных знаков на автомобиль

Проверить наличие свободных номерных знаков на авто можно с помощью официального онлайн-сервиса сервисного центра МВД. Здесь каждый водитель может самостоятельно подобрать для своего авто номер из числа доступных.

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С помощью онлайн-сервиса можно увидеть свободные номерные знаки для авто в определенном регионе Украины, а также отсортировать их по типу транспортного средства (ТС).

Поиск номерных знаков доступен в таких категориях:

для легковых автомобилей;

для грузовых автомобилей;

для электромобилей;

любой тип авто.

Отображаются как бесплатные номерные знаки, так и платные, с определенными комбинациями цифр.

Проверка доступных номерных знаков для авто: пошаговая инструкция

В 2025 году проверить доступные номерные знаки можно онлайн, без необходимости посещать отделение МВД лично.

Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

Перейдите на сайт Главного сервисного центра МВД

В разделе Услуги выберите пункт Номерные знаки: изготовление и хранение и нажмите Проверка наличия номерных знаков .

и нажмите . Укажите тип транспортного средства и регион.

После внесения всех данных система мгновенно покажет результат. В списке окажутся все имеющиеся свободные номерные знаки определенного региона, которые не закреплены ни за одним транспортным средством.

По желанию можно ввести серию или комбинацию цифр или букв. Система также выдаст доступна ли такая комбинация в выбранном подразделении МВД.

Как проверить наличие свободных номерных знаков на авто:

Стоит отметить, что список актуальных номеров обновляется в режиме реального времени. Это означает, что как только в сервисном центре МВД закрепили номерной знак за авто, он автоматически исчезает из онлайн-сервиса.

Как закрепить номер за автомобилем

Как только вы проверили наличие номерных знаков на автомобиль, их можно забронировать. Для этого необходимо обратиться в тот сервисный центр МВД, где они есть в наличии, и осуществить регистрацию или перерегистрацию.

Источник: Главный сервисный центр МВД

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