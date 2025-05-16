Як перевірити наявність номерних знаків на авто: куди звертатися та інструкція

Якщо ви плануєте реєстрацію авто чи заміну старих номерів, тоді необхідно знати, як це правильно зробити та куди звертатися.

Факти ICTV розказують, як перевірити наявність вільних номерних знаків на авто в Україні у 2025 році.

Як перевірити наявність номерних знаків на автомобіль

Перевірити наявність вільних номерних знаків на авто можна за допомогою офіційного онлайн-сервісу сервісного центру МВС. Кожен водій може самостійно підібрати для свого авто номер з-поміж доступних.

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За допомогою онлайн-сервісу можна побачити вільні номерні знаки для авто у певному регіоні України, а також відсортувати їх за типом транспортного засобу (ТЗ).

Пошук номерних знаків доступний у таких категоріях:

для легкових автомобілів;

для вантажних автомобілів;

для електромобілів;

будь-який тип авто.

Відображаються як безкоштовні номерні знаки, так і платні, із визначеними комбінаціями цифр.

Перевірка доступних номерних знаків для авто: покрокова інструкція

У 2025 році перевірити доступні номерні знаки можна онлайн, без необхідності відвідувати відділення МВС особисто.

Для цього потрібно виконати декілька простих кроків:

Перейдіть на сайт Головного сервісного центру МВС

У розділі Послуги оберіть пункт Номерні знаки: виготовлення та зберігання та натисніть Перевірка наявності номерних знаків .

та натисніть . Вкажіть тип транспортного засобу та регіон.

Після внесення всіх даних система миттєво покаже результат. У списку опиняться всі наявні вільні номерні знаки певного регіону, які не закріплені за жодним транспортним засобом.

На бажання можна ввести серію або комбінацію цифр чи букв. Система також видасть, чи доступна така комбінація в обраному підрозділі МВС.

Як перевірити наявність вільних номерних знаків на авто:

Варто зазначити, що список актуальних номерів оновлюється в режимі реального часу. Це означає, що як тільки в сервісному центрі МВС закріпили номерний знак за авто, він автоматично зникає з онлайн-сервісу.

Як закріпити номер за автомобілем

Щойно ви перевірили наявність номерних знаків на автомобіль, їх можна забронювати. Для цього необхідно звернутися до того сервісного центру МВС, де вони є в наявності, та здійснити реєстрацію чи перереєстрацію.

Джерело: Головний сервісний центр МВС

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