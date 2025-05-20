Техосмотр 2025: какие автомобили должны проходить и как это сделать
Технический осмотр автомобиля — это залог безопасности и комфортной эксплуатации транспортного средства.
Кто из водителей должен проходить обязательный техосмотр автомобиля в Украине и как это правильно делать — читайте в материале Фактов ICTV.
Какие автомобили должны проходить техосмотр в Украине в 2025 году
Проверять техническое состояние автомобиля необходимо для того, чтобы убедиться, что он исправен и соответствует всем требованиям безопасности дорожного движения и экологичности.
Обязательный технический контроль (ОТК) в 2025 году должны проходить:
- автобусы;
- грузовые автомобили;
- транспортные средства, которые перевозят опасные грузы;
- легковые автомобили, используемые с целью получения прибыли (такси).
Проверку технического состояния транспортных средств проводят специализированные сертифицированные учреждения, имеющие соответствующее техническое оснащение.
Какая периодичность прохождения обязательного технического контроля ТС
Порядок прохождения техосмотра выглядит следующим образом:
- Раз в два года проходят техосмотр легковые автомобили, используемые для коммерческих перевозок людей или грузов, а также грузовики до 3,5 тонны и их прицепы, при условии, что с момента начала эксплуатации прошло более двух лет.
- Ежегодно проверку проходят грузовые транспортные средства массой более 3,5 тонны, их прицепы, а также такси, независимо от того, сколько времени они используются.
- Дважды в год осмотр необходим автобусам и спецтехнике, транспортирующей опасные грузы, независимо от срока эксплуатации.
Как осуществляется техосмотр в 2025 году
Во время ОТК проводится диагностика ключевых систем безопасности, в частности тормозной системы и механизма рулевого управления. Также проверяется состояние шин, колес, степень прозрачности автомобильного стекла и исправность всех внешних световых элементов.
В случае, если автомобиль оборудован газобаллонной установкой, она проходит отдельную тщательную проверку.
Результаты обследования вносятся в электронный протокол ОТК. Проверить действительность документа можно онлайн с помощью сервиса Проверка протокола ОТК на сайте Главного сервисного центра МВД.
Для протоколов, выданных после 9 февраля 2024 года, доступна также проверка через QR-код, нанесенный на сам документ.
Отметим, что во время проведения проверки осуществляется обязательная фотофиксация. Видеофиксация будет разрешена через шесть месяцев после завершения или отмены военного положения.
Исполнитель обязан хранить все документы и материалы фотофиксации процесса проведения ОТК транспортного средства в течение трех лет.
Ориентировочное время обязательного технического контроля ТС общего назначения составляет:
- 30 минут — для прицепов и полуприцепов;
- 40 минут — для легковых автомобилей;
- 60 минут — для грузовых автомобилей;
- 65 минут — для автобусов.
Для специальных и специализированных транспортных средств или транспортных средств, оборудованных дополнительным оборудованием, оперативное время может немного отличаться.
С 1 июня 2025 года вырастут цены на техосмотр. В частности ОТК для легковых авто будет стоить — до 1700 грн, для грузовиков, автобусов — до 2300 грн.
Как пройти обязательный техосмотр автомобиля в Украине в 2025 году:
Источник: Главный сервисный центр Украины