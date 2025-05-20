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Юлия Гайдук, редакторка ленты

Техосмотр 2025: какие автомобили должны проходить и как это сделать

обов'язковий техогляд в Україні
Фото: Depositphotos

Технический осмотр автомобиля — это залог безопасности и комфортной эксплуатации транспортного средства.

Кто из водителей должен проходить обязательный техосмотр автомобиля в Украине и как это правильно делать — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие автомобили должны проходить техосмотр в Украине в 2025 году

Проверять техническое состояние автомобиля необходимо для того, чтобы убедиться, что он исправен и соответствует всем требованиям безопасности дорожного движения и экологичности.

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Обязательный технический контроль (ОТК) в 2025 году должны проходить:

  • автобусы;
  • грузовые автомобили;
  • транспортные средства, которые перевозят опасные грузы;
  • легковые автомобили, используемые с целью получения прибыли (такси).

Проверку технического состояния транспортных средств проводят специализированные сертифицированные учреждения, имеющие соответствующее техническое оснащение.

Какая периодичность прохождения обязательного технического контроля ТС

Порядок прохождения техосмотра выглядит следующим образом:

  1. Раз в два года проходят техосмотр легковые автомобили, используемые для коммерческих перевозок людей или грузов, а также грузовики до 3,5 тонны и их прицепы, при условии, что с момента начала эксплуатации прошло более двух лет.
  2. Ежегодно проверку проходят грузовые транспортные средства массой более 3,5 тонны, их прицепы, а также такси, независимо от того, сколько времени они используются.
  3. Дважды в год осмотр необходим автобусам и спецтехнике, транспортирующей опасные грузы, независимо от срока эксплуатации.

Как осуществляется техосмотр в 2025 году

Во время ОТК проводится диагностика ключевых систем безопасности, в частности тормозной системы и механизма рулевого управления. Также проверяется состояние шин, колес, степень прозрачности автомобильного стекла и исправность всех внешних световых элементов.

В случае, если автомобиль оборудован газобаллонной установкой, она проходит отдельную тщательную проверку.

Результаты обследования вносятся в электронный протокол ОТК. Проверить действительность документа можно онлайн с помощью сервиса Проверка протокола ОТК на сайте Главного сервисного центра МВД.

Для протоколов, выданных после 9 февраля 2024 года, доступна также проверка через QR-код, нанесенный на сам документ.

Отметим, что во время проведения проверки осуществляется обязательная фотофиксация. Видеофиксация будет разрешена через шесть месяцев после завершения или отмены военного положения.

Исполнитель обязан хранить все документы и материалы фотофиксации процесса проведения ОТК транспортного средства в течение трех лет.

Ориентировочное время обязательного технического контроля ТС общего назначения составляет:

  • 30 минут — для прицепов и полуприцепов;
  • 40 минут — для легковых автомобилей;
  • 60 минут — для грузовых автомобилей;
  • 65 минут — для автобусов.

Для специальных и специализированных транспортных средств или транспортных средств, оборудованных дополнительным оборудованием, оперативное время может немного отличаться.

С 1 июня 2025 года вырастут цены на техосмотр. В частности ОТК для легковых авто будет стоить — до 1700 грн, для грузовиков, автобусов — до 2300 грн.

Как пройти обязательный техосмотр автомобиля в Украине в 2025 году:

техогляд 2025

Фото: сервісний центр МВС

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Источник: Главный сервисный центр Украины

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