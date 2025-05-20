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Юлия Захарченко, редактор ленты

В ВСУ сформировали первую штурмовую мотоциклетную роту в составе полка Скала

Перша штурмова мотоциклетна рота

В Вооруженных силах Украины сформирована первая штурмовая мотоциклетная рота в составе 425-го отдельного штурмового полка Скала.

Первая штурмовая мотоциклетная рота в ВСУ

Как сообщает 425 ОШП Скала, во время подготовки бойцы провели сотни часов за рулем и отработали стрельбу в движении, выпустив тысячи патронов.

— В результате имеем современную кавалерию, основная задача которой — стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара, — говорится в сообщении.

Как можно увидеть на обнародованных кадрах, среди других тактик отрабатывается перемещение большими так называемыми роями мотоциклов.

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На каждом из них находятся по двое бойцов — водитель и стрелок. Оба вооружены автоматами АКС-74У, что должно упростить стрельбу на ходу, маневрирование и оперирование оружием.

Как рассказали воины, полк обеспечил полноценную и качественную подготовку личного состава без ограничений по горючему или боеприпасам.

Как известно, основная задача мотоциклетных подразделений заключается в быстром захвате позиций благодаря стремительному прорыву по открытой местности, в результате чего противник имеет значительно меньше времени для обнаружения и огневого противодействия.

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Фото: 425 ОШП Скала

Источник: 425 ОШП Скала, Милитарный

Война в Украине, ВСУ, Мотоцикл
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