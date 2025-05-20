У ЗСУ сформували першу штурмову мотоциклетну роту в складі полку Скала

У Збройних силах України сформовано першу штурмову мотоциклетну роту в складі 425-го окремого штурмового полку Скала.

Перша штурмова мотоциклетна рота у ЗСУ

Як повідомляє 425 ОШП Скала, під час підготовки бійці провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі, випустивши тисячі набоїв.

– Внаслідок цього маємо сучасну кавалерію, основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару, – йдеться в повідомленні.

Як можна побачити на оприлюднених кадрах, серед інших тактик відпрацьовується переміщення великими так званими роями мотоциклів.

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На кожному з них перебувають по двоє бійців – водій та стрілець. Обидва озброєні автоматами АКС-74У, що має спростити стрільбу на ходу, маневрування та оперування зброєю.

Як розповіли воїни, полк забезпечив повноцінну та якісну підготовку особового складу без обмежень щодо пального чи боєприпасів.

Як відомо, основне завдання мотоциклетних підрозділів полягає у швидкому захопленні позицій завдяки стрімкому прориву відкритою місцевістю, внаслідок чого противник має значно менше часу для виявлення та вогневої протидії.

Фото: 425 ОШП Скала

Джерело: 425 ОШП Скала, Мілітарний

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