Повторная ВВК для ограниченно годных: куда обращаться и необходимые документы

Министерство обороны Украины отмечает, что военнообязанные мужчины, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня 2025 года.

Если этого не сделать, то на нарушителя будет наложен штраф в размере от 17 000 грн до 25 500 грн, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (статья 210).

Что такое повторная ВВК для ограниченно годных и как правильно пройти в 2025 году — читайте на Фактах ICTV.

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Повторная ВВК для ограниченно годных 2025: кому проходить

Адвокат, руководитель судебной практики Юридической компании Де-Юре, Юрий Костынюк, прокомментировал, что до 5 июня 2025 года повторную ВВК обязаны пройти все граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными до вступления в силу соответствующего Закона № 3621-IX, то есть до 21 марта 2024 года, кроме тех людей, которые были признаны лицами с инвалидностью.

Как пройти ВВК ограниченно годным: куда обращаться

Адвокат отметил, что граждане, которым необходимо повторно пройти ВВК, обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК в котором они стоят на учете или через электронный кабинет (Резерв+) с целью получения направления на ВВК.

После этого необходимо лично прибыть в ВВК, которые обычно размещаются или в ТЦК, или в медицинских учреждениях. Дата и место прибытия указано в направлении.

С собой необходимо обязательно иметь направление на ВЛК и паспорт.

Повторная ВВК для ограниченно годных: какие документы необходимы

Юрий Костынюк отметил, что с целью экономии времени с собой желательно иметь следующие медицинские документы и обследования:

общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ с расшифровкой, флюорограмма с описанием;

справки от врача-психиатра и нарколога;

выписка из амбулаторной карты по форме №027/о от семейного врача (обязательно заверенная тремя печатями);

медицинская документация, подтверждающая имеющиеся заболевания (выписки из стационара, консультативные заключения специалистов) заверенная мокрыми печатями по месту лечения.

— При отсутствии указанных документов существует большая вероятность, что ВВК проведена не будет и лицо будет направлено для их получения, — подчеркнул Юрий Костынюк.

— В случае если у человека, обратившегося на ВВК есть хронические заболевания и он хочет, чтобы они были учтены при составлении заключения, но не имеет актуальных справок и обследований, целесообразным будет сообщить об этом своему семейному врачу и получить направление к соответствующим профильным врачам. В этом случае выписка из амбулаторной карты ф027/о от семейного врача будет составляться после посещения всех необходимых врачей, — говорит адвокат.

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