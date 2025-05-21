Повторна ВЛК для обмежено придатних: куди звертатися та необхідні документи

Міністерство оборони України зазначає, що військовозобов’язані чоловіки, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року.

Якщо цього не зробити, то на порушника буде накладено штраф у розмірі від 17 000 грн до 25 500 грн, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 210).

Що таке повторна ВЛК для обмежено придатних та як правильно пройти у 2025 році — читайте на Фактах ICTV.

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Повторна ВЛК для обмежено придатних 2025: кому проходити

Адвокат, керівник судової практики Юридичної компанії Де-Юре, Юрій Костинюк, прокоментував, що до 5 червня 2025 року повторну ВЛК зобов’язані пройти всі громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до набрання чинності відповідним Законом № 3621-IX, тобто до 21 березня 2024 року, крім тих що були визнані особами з інвалідністю.

Як пройти ВЛК обмежено придатним: куди звертатися

Адвокат зазначив, що громадяни, яким необхідно повторно пройти ВЛК, зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК у якому вони стоять на обліку або через електронний кабінет (Резерв+) з метою отримання направлення на ВЛК.

Після цього необхідно особисто прибути до ВЛК, які зазвичай розміщуються або у ТЦК, або у медичних закладах. Дата та місце прибуття зазначено у направленні.

З собою треба обов’язково мати направлення на ВЛК та паспорт.

Повторна ВЛК для обмежено придатних: які документи необхідні

Юрій Костинюк зазначив, що з метою економії часу з собою бажано мати наступні медичні документи та обстеження:

загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ЕКГ з розшифруванням, флюорограма з описом;

довідки від лікаря-психіатра та нарколога;

витяг з амбулаторної картки за формою №027/о від сімейного лікаря (обов’язково засвідчений трьома печатками);

медична документація, що підтверджує наявні захворювання (виписки зі стаціонару, консультативні висновки спеціалістів) завірена мокрими печатками за місцем лікування.

— За відсутності вказаних документів існує велика ймовірність, що ВЛК проведена не буде й особа буде направлена для їх отримання, — підкреслив Юрій Костинюк.

— Якщо в особи, що звернулася на ВЛК є хронічні захворювання і вона хоче, щоб вони були враховані при складанні висновку, але не має актуальних довідок та обстежень, доцільним буде повідомити про це свого сімейного лікаря та отримати направлення до відповідних профільних лікарів. Виписка з амбулаторної карти ф027/о від сімейного лікаря у цьому разі буде складатися після відвідування цих лікарів, — каже адвокат.

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