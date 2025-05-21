Как заказать справку о несудимости через Дію: инструкция
Выписка о несудимости — документ, необходимый в различных жизненных ситуациях. В частности его могут запросить: при оформлении на работу, для оформления визы для выезда за границу, гражданства, для усыновления или установления опеки, участия в тендере, при оформлении или восстановлении документов и так далее.
Однако для обновления военно-учетных документов и постановки на воинский учет этот документ не нужен.
В 2025 году получить справку можно онлайн в приложении Дія. Услуга доступна для граждан, достигших 14 лет.
Как получить выписку о несудимости в Діє — читайте в материале Фактов ICTV.
Как заказать справку о несудимости через Дія
Выписка формируется автоматически из реестров, если информация о человеке есть в центральной базе данных.
Стоит отметить, что выписка о несудимости может быть полной или сокращенной.
Сокращенная выписка содержит информацию о наличии или отсутствии судимости.
Полная выписка предоставляет расширенные данные, в частности — наличие фактов привлечения к уголовной ответственности, наличие или отсутствие судимости, а также возможные ограничения, установленные уголовным процессуальным законодательством Украины.
Чтобы подать заявку и получить выписку об отсутствии судимости необходимо выполнить следующие шаги:
- Откройте приложение Дія, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь удобным для вас способом.
- Перейдите в раздел Услуги.
- Выберите Справки и выписки — Выписка об отсутствии судимости.
- Укажите тип выписки (короткий или полный).
- Выберите тип, цель запроса и заполните личные данные (если они менялись, укажите это в заявлении).
- Добавьте информацию о месте рождения.
- Отправьте запрос.
Итак, заказать выписку о несудимости через приложение Дія можно самостоятельно — это быстро и удобно.
Справка о несудимости будет готова в течение 10 рабочих дней, а если данные требуют дополнительной проверки, тогда в течение 30 календарных дней.
Готовый документ поступит на указанную электронную почту. Также его можно загрузить в личном кабинете на портале Дія, перейдя в раздел Полученные документы.
Стоимость — бесплатно.
Срок действия выписки можно проверить на сайте Министерства внутренних дел Украины по ссылке.
Фото: Дія
Источник: Дія