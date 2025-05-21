Як замовити довідку про несудимість через Дію: інструкція

Витяг про несудимість — документ, необхідний у різних життєвих ситуаціях. Зокрема його можуть запросити: під час оформлення на роботу, для оформлення закордонної візи, громадянства, для усиновлення або встановлення опіки, участі в тендері, під час оформлення або поновлення документів тощо.

Проте для оновлення військово-облікових документів та взяття на військовий облік цей документ не потрібен.

У 2025 році отримати довідку можна онлайн у застосунку Дія. Послуга доступна для громадян, які досягли 14 років.

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Як отримати витяг про несудимість в Дії — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як замовити довідку про несудимість через Дію

Витяг формується автоматично з реєстрів, якщо інформація про людину є в центральній базі даних.

Варто зазначити, що витяг про несудимість може бути повним або скороченим.

Скорочений витяг містить інформацію про наявність або відсутність судимості.

Повний витяг надає розширені дані, зокрема наявність фактів притягнення до кримінальної відповідальності, наявність чи відсутність судимості, а також можливі обмеження, встановлені кримінальним процесуальним законодавством України.

Щоб подати заявку та отримати витяг про відсутність судимості необхідно виконати такі кроки:

Відкрийте застосунок Дія

Перейдіть в розділ Послуги.

Виберіть Довідки та витяги — Витяг про відсутність судимості.

Вкажіть тип витягу (короткий або повний).

Виберіть тип, мету запиту та заповніть особисті дані (якщо вони змінювалися, зазначте це у заяві).

Додайте інформацію про місце народження.

Надішліть запит.

Отже, замовити витяг про несудимість через додаток Дія можна самостійно — це швидко та зручно.

Довідка про несудимість буде готова протягом 10 робочих днів, а якщо дані потребують додаткової перевірки, тоді протягом 30 календарних днів.

Готовий документ надійде на вказану електронну пошту. Також його можна завантажити в особистому кабінеті на порталі Дія, перейшовши в розділ Отримані документи.

Вартість — безоплатно.

Чинність витягу можна перевірити на сайті Міністерства внутрішніх справ України за посиланням.

Фото: Дія

Джерело: Дія

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