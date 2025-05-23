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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Атака балістикою і 175 дронами: як ППО відбила повітряний удар Росії

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

У ніч проти 23 травня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 175 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нічна атака на Україну 23 травня: результати роботи ППО

З вечора четверга, протягом ночі, вранці та майже до опівдня 23 травня російські війська у кілька хвиль запускали ударні дрони з Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська.

А з Ростовської області ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер-М.

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Повітряну атаку відбивали авіація, зенітники, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Станом на 13:00 у Повітряних силах ЗСУ підтвердили знешкодження 150 із 175 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Заході, Півночі, Півдні та в Центрі країни.

Зокрема, 91 дрон збито вогневими засобами ураження і 59 локаційно втрачені або подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Водночас від атаки РФ постраждали дев’ять областей: Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Київська, Житомирська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська.

Вже вранці 23 травня російські дрони атакували Одесу. У передмісті пошкоджено приватний будинок.

За даними місцевої влади, внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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