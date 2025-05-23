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Россияне пытаются вытеснить ВСУ из-под Антоновских мостов и захватить острова: атаВраг пытается захватить острова и вытеснить ВСУ от Антоновских мостов — Волошин

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Фото: Минобороны

На Приднепровском направлении российские войска ведут активные боевые действия, пытаясь вытеснить Силы обороны Украины из района Антоновских мостов и установить контроль над ключевыми островами в дельте Днепра.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона Единые новости.

ВСУ сдерживают врага возле Антоновских мостов

Известно, что противник сконцентрировал силы для форсировочных операций, в частности штурмы осуществляются небольшими группами пехоты на лодках.

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Основными целями остаются Антоновские мосты, а также острова Забич, Нестрига и Козулиский в южной части островной зоны.

— Противник хочет создать плацдарм для высадки на правый берег Днепра, однако все попытки пока безуспешны, — заявил Волошин.

Он подчеркнул, что оккупанты и в дальнейшем будут активно действовать в этом районе, поскольку собрали достаточно сил, чтобы поддерживать ежедневную интенсивность боевых действий.

Несмотря на это, за минувшие сутки штурмовых или форсирующих действий не зафиксировано. Но враг интенсивно применял беспилотники, артиллерию и наносил авиаудары.

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Источник: Єдині новини

Война в Украине, військові, Владислав Волошин, телемарафон
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