Ворог намагається захопити острови і витіснити ЗСУ від Антонівських мостів – Волошин

На Придніпровському напрямку російські війська ведуть активні бойові дії, намагаючись витіснити Сили оборони України з району Антонівських мостів та встановити контроль над ключовими островами в дельті Дніпра.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у ефірі телемарафону Єдині новини.

ЗСУ стримують ворога біля Антонівських мостів

Відомо, що противник сконцентрував сили для форсувальних операцій, зокрема штурми здійснюються невеликими групами піхоти на човнах.

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Основними цілями залишаються Антонівські мости, а також острови Забич, Нестрига та Козулиський у південній частині островної зони.

— Противник хоче створити плацдарм для висадки на правий берег Дніпра, однак усі спроби наразі безуспішні, — заявив Волошин.

Речник наголосив, що окупанти й надалі будуть активно діяти в цьому районі, оскільки зібрали достатньо сил, щоб підтримувати щоденну інтенсивність бойових дій.

Попри це, за минулу добу штурмових чи форсувальних дій не зафіксовано. Але ворог інтенсивно застосовував безпілотники, артилерію та завдавав авіаударів.

Джерело: Єдині новини

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